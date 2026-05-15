◇セ・リーグ広島2―0阪神（2026年5月15日甲子園）昨年12月の現役ドラフトで楽天から加入した広島・辰見鴻之介が、うれしいプロ初安打をマークした。「2番・左翼」でスタメン出場し、初回1死で大竹から右前打。「すごくうれしい。うまく打てた」と喜んだ。6回無死二塁でしっかりと犠打を決め、小園の適時打につなげた。西南学院大から22年育成ドラフト1位で楽天に入団。古巣では1軍出場は2試合にとどまったが、新天