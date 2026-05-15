◇セ・リーグ巨人―DeNA（2026年5月15日東京D）巨人の6番・キャベッジが2試合連続の一発を放った。打線は4回までDeNA先発・平良の前にわずか1安打。迎えた0―0の5回、先頭で打席に入るとカウント2ボールから甘く入ったシンカーを捉えて左中間スタンドに運んだ。「何とか援護点を、という気持ちだった。打ててうれしい」とキャベッジ。先制7号ソロで同時に5試合連続安打と好調をキープしている。