食品パッケージの変更など各企業が対応に追われる中、きょうも、企業や団体から「ナフサ」についての発言が相次ぎました。食品のパッケージから次々と消える「色」。モノクロになったポテトチップスに… トマトのイラストが減ったケチャップ。中東情勢の影響でインクの原料となるナフサの調達が不安定になっていることが要因としていますが、政府は、きょう…鈴木憲和 農水大臣「万が一、今後の供給不安が生じた場合に備