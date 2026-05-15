◇パ・リーグロッテ6―3オリックス（2026年5月15日ZOZOマリン）ロッテ・西川史礁が2試合連続のアーチで試合を決めた。3―3の7回2死一、二塁。カウントが3ボールとなったところで「ここしかない、と思ったので、真っすぐ一本に絞っていた。ホームランを結構狙っていた」。オリックス・山崎が投じた152キロの直球を完璧に捉え、勝ち越しの3号3ランを左翼へ運んだ。昨季の新人王がチームを5月初の連勝に導いた。