◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神０―２広島（１５日・甲子園）広島は、栗林良吏投手が自身最多１２０球で９回を投げきり、今季のセ・リーグ５球団で初の阪神相手に完封で４勝目を手にした。先発デビュー戦の３月２９日・中日戦（マツダ）で準完全投球して以来の１安打完封。シーズン２度は、球団で７２年の外木場義郎以来、５４年ぶり３人目。４月２６日（甲子園）に７回１失点で投げ負けた大竹相手にリベンジも果たした。自身が先発