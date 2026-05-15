◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ信濃グランセローズ３―７巨人３軍（１５日・松本）巨人３軍は午後５時開始のナイターでＢＣリーグ・信濃戦に臨み、７―３で快勝した。「４番・三塁」でスタメンの竹下徠空内野手（１９）が西武から派遣中の右腕・ムサから左翼への場外２ランを放つなど２本の長打をマーク。「ホームランを打った投手はＮＰＢ出身のピッチャーで、先発投手に比べてスピードが速かったので（タイミングが）遅れな