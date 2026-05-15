◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日５―８ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）ヤクルトは３―５の８回に一挙３点を奪い、今季１２度目の逆転勝ちを飾った。今季最多タイとなる貯金１０に乗せた池山隆寛監督は「野球っていうスポーツは、プレーボールからゲームセットまで何が起こるかわからない。こういう展開が、予想はできなかったんですけど、こういう試合をものにできてよかったなと思います」と勝利の余韻に浸った。これぞ「池