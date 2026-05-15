◆女子プロゴルフツアー▽ＳｋｙＲＫＢレディス第１日（１５日、福岡・福岡雷山ＧＣ、６４９０ヤード、パー７２）ツアー初優勝を目指す政田夢乃（なないろ生命）が８バーディー、３ボギーの６７で回り、首位と１打差の５アンダー３位と好発進した。後半は出入りの激しい内容で伸ばせなかったが、前半の貯金が生きた。「前半はパットが決まってくれたのが大きい。ショットも（チャンスに）ついたのが多かった。距離が残っても