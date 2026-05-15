ドル円のピボットは１５８．５２円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値158.58高値158.67安値158.30 159.10ハイブレイク 158.89抵抗2 158.73抵抗1 158.52ピボット 158.36支持1 158.15支持2 157.99ローブレイク ユーロ円 現値184.26高値184.84安値184.18 185.33ハイブレイク 185.09抵抗2 184.67抵抗1 184.43ピボット 184.01支持1