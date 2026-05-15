きょうの為替市場はドル高が優勢となっており、ドル円も１５８．６５円付近まで一時上昇する場面が見られた。ただ、方向感はなく１５８円台での上下動となっている。 上値では日本の財務省による介入警戒がある一方、円安期待のほか、イラン情勢の不透明感からの根強いドル高の流れもあり、ドル円の下値は支えられている。 きょうの市場は全体的に不安定な値動きが見られている。米中首脳会談も終了し、イベントはある