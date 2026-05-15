青森市の商業施設にクマが侵入し、15日現在も、居座っているとみられます。■クマ居座りか複合商業施設の中に撮影者（青森市 午後4時すぎ）「何かガシャガシャいってる。やばい」青森市にある複合商業施設。その中で動くのは、1頭のクマ。何かに登りながら移動しています。青森市午後4時すぎ「そこにいます」市や警察などによりますと、目撃情報があったのは15日午後3時半ごろ。クマは市の中心部にある複合商業施設の中に居座