今年2月に亡くなった、LUNA SEA・真矢さんのお別れの会が営まれ、参列者が思いを語りました。LUNA SEAのドラマーとして活躍した真矢さん。2020年にステージ4の大腸がんが判明し、去年、脳腫瘍と診断されたことを公表していました。闘病を続けていましたが、2026年2月17日に56歳で亡くなりました。14日に営まれたお別れの会には、歌手の相川七瀬さん（51）や松岡充さん（54）や西川貴教さん（55）ら、生前親交のあったミュージシャ