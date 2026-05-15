「巨人２−０ＤｅＮＡ」（１５日、東京ドーム）ＤｅＮＡは、苦手とする巨人・井上を攻略できず、同投手に対する連敗は７となった。左右の被打率から左打者を８人並べた打線で臨んだが、その秘策も実らず。相川監督は「やられていたので、こちらも動いた。ある程度プランも立てていたんですけど、それを上回られたというか、それ以上にいいピッチングをされた」と唇をかんだ。打線は、１３日の中日戦の二回から２８イニング連