医薬品医療機器法違反の罪に問われた元広島の羽月隆太郎被告（26）が、15日の初公判で「周囲に吸っているカープの選手もいた」と語った。それを受けて広島・新井貴浩監督（49）が同日の阪神戦後の取材で「再度ヒアリングをすると球団から聞いているので、それ以上は今の段階では言えない」と言及した。今後については球団の対応を見守る方針で「自分の思いを言う感じではないかなと思います」と話すにとどめた。