「ロッテ６−３オリックス」（１５日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが西川の２試合連続となる３号決勝３ランで快勝。５月初の連勝を飾った。同点で迎えた七回は２死からの連打で一、二塁とし、打席には西川。カウント３−０から山崎の１５２キロ内角直球を左翼スタンドに運んだ。「ホームラン、結構狙ってましたね。あの打席は。真っすぐ一本で。もう振り抜こうと思ってました」と狙い澄ました一発だったことを明かした