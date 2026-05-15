海外の金融商品への出資を無登録で勧誘したとして情報提供会社「グローバルインベストメントラボ」（清算）の幹部らが逮捕された事件で、同社側が出資者らに対し、商品や取引について一切口外しないよう求める「秘密保持契約」を書面で結ばせていたことが、警視庁幹部への取材でわかった。同庁は違法行為の発覚を防ぐ狙いだったとみている。同社の実質的経営者の男（５０）ら６人は２０１８〜２３年、国の登録を受けずに、男女