◇パ・リーグ西武3―0日本ハム（2026年5月15日エスコンF）西武のルーキー守護神・岩城颯空が無失点リレーを締めた。3―0の9階にマウンドへ。清宮幸ら中軸をきっちりと3人で抑え、オリックス・マチャドに並ぶリーグトップの12セーブ目を挙げた。「いい打順だったけど余計なことは考えず、ストライクを入れることだけを考えていた」と岩城。中大からドラフト2位で入団した22歳。チームの快進撃を支える一人だ。