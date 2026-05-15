テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」が１５日に放送され、タレント・長嶋一茂、高嶋ちさ子、石原良純が出演。サバンナ・高橋茂雄が進行を務めた。一茂は最近の出来事を聞かれ「こないだ。ちさ子ちゃんとハワイで会って。たまたまスケジュールが分かってて。一緒のタイミングでたまたまね」と、共通の知人、元フジテレビのフリーアナウンサー・木佐彩子と４人で食事をしたという。高嶋が「もう、ワインを（自分以外の）３人で３