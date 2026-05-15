日本サッカー協会(JFA)は15日に都内で記者会見を行い、北中米ワールドカップに出場する日本代表メンバー26人を発表した。宮本恒靖会長、森保一監督、山本昌邦技術委員長が登壇し、質疑応答を行った。●宮本恒靖会長「W杯は、選手として2回出場することができた。ただ今回、会長という立場で初めてW杯に臨むということで、どんな大会になるのかなという色んな期待を持ちながら、思いを馳せている。歴史的に見ても、自分の経験から