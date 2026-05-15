FC東京は15日、DF長友佑都が北中米ワールドカップの日本代表メンバーに選出された瞬間の様子を公開した。2010年南アフリカ大会から4大会連続で選出されている長友だが、今回の北中米大会に向けては代表での出場機会が減り、3月からはおよそ2か月間の負傷離脱も強いられていた。それでも日本人初の5大会連続メンバー入りという偉業を達成。クラブを通じて「こんなに緊張したことはないというくらい緊張しました」とも告白してい