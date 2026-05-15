日本サッカー協会(JFA)は15日、クロアチア遠征を行うU-15日本代表において、メンバーに変更があったと発表した。FW浅野海人(FC東京U-15深川)が怪我のために外れ、FW中島由翔(FC東京U-15むさし)を追加招集する。