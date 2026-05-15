フィラデルフィア・セブンティシクサーズは5月13日（現地時間12日、日付は以下同）、ダリル・モーリーGMの退任を発表した。モーリー体制の6シーズンでシクサーズは5度のプレーオフ進出を果たしたものの、一度もカンファレンス準決勝突破には至らず、今シーズンもニューヨーク・ニックスとのプレーオフでスウィープ負けを喫していた。 新た