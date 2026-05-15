ボケ〜〜▶▶この作品を最初から読む可愛すぎてもはや反則級！タイプも性格も違う保護猫ちゃんズとの楽しい日常に、あなたも癒されること間違いなし。モフモフな2匹の猫と幸せな毎日を送るのは、「猫の身体でいちばん好きな部位はおしり」と語るアメブロ公式トップブロガー・卵山玉子さん。そんな暮らしの中には、新しい発見が満載なんだそうです。パワー系ツンデレ担当だけどデレが増してきたトンちゃんと、スピード系