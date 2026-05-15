北中米ワールドカップのVAR担当に選出されていたロブ・ディペリンク氏(オランダ)が招集リストから外されたようだ。オランダ『NOS』が15日、『テレグラフ』の報道をもとに伝えている。現地報道によると、ディペリンク氏は4月9日に行われたUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)のクリスタル・パレス対フィオレンティーナでVARを担当した直後、未成年の男子に対する性的暴行など3つの容疑などでロンドン警察に逮捕されたとい