BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月10日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ハリ ヘリエバーラ / ヘンリー パッテン] 0 - 2 [シモーネ ボレリ / アンドレア ババソリ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第11日がイタリア ローマで行われ、男子ダブルス準々決勝で、第1シードのハリ ヘリエバーラ / ヘン