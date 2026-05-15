日本郵政グループは、現在の水準の郵便サービスを維持するには、郵便料金を値上げする必要があるとして、郵便料金を20円値上げした場合の試算を公表しました。日本郵政根岸一行社長「郵便のユニバーサルサービスには（2028年度までに）郵便料金の改定が必要と考えていますが、制度的な側面がありますので、当社の意向だけで実現が必ずしもお約束できません」根岸社長は、このように述べた上で、2028年度から手紙やはがきなど郵便