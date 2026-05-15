15日午後2時55分ごろ、和歌山県串本町の沖合で「ダイビング客が意識不明になった」と串本海上保安署に通報があった。50〜60代とみられる男性が病院に搬送され、その後死亡が確認された。保安署によると、男性は午後2時25分ごろから、インストラクターらと一緒にボートから海中に入った。ボンベの空気残量が少なくなったため1人で浮上。インストラクターらがダイビングを終えてボートに戻ったところ、意識不明となっている男性