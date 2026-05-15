◇パ・リーグロッテ6―3オリックス（2026年5月15日ZOZOマリン）ロッテの6年目右腕・中森俊介が今季初勝利を手にした。3―3の7回に3番手でマウンドへ。先頭・紅林の遊撃内野安打から1死二塁とされたが、宗を直球で空振り三振、中川を三ゴロに抑えてピンチを脱し、その裏に西川の3ランで勝ち越した。「投げるたびに状態は上がってきていると思う」と中森。昨季は自己最多の25試合に登板も、後半戦は腰痛で離脱。「今年