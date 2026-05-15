バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）、先勝したレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーでピンチサーバーとして躍動する高橋塁が、飛躍の?転機?を明かした。２戦先勝方式で争われる一戦はＲＳ２位の大阪Ｂと対戦し、序盤からサントリーのペースで試合を進める。第４セットは大阪Ｂにリードを許す展開も、終盤に逆転。２３―２１の場面では塁がサービスエースを決めて流