巨人は１５日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）を２―０で制し、今季本拠地初の零封勝ちを収めた。阿部慎之助監督（４７）は８回３安打無失点で３勝目の井上温大投手（２５）を絶賛。「ナイスピッチングのひと言だった」と手放しでたたえた。井上は３回まで９者連続凡退とパーフェクトな立ち上がりで波に乗ると、その後も得点を許さず今季チーム最長の８回まで登板。ラストイニングも三者凡退に仕留め、笑顔で降板した。試合後は「先