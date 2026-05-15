ＳＮＳ総フォロワー数７００万人超えのアーティストでインフルエンサーのＭｕｍｅｉｘｘｘが１５日、大阪・ＹｏｇｉｂｏＭＥＴＡＶＡＬＬＥＹで行われたライブ「Ｌｅｖｅｌ０１：ＴｈｅＢｅｇｉｎｎｉｎｇ」にゲスト登場した。このライブは、ゲーム音楽レジェンドバンド「無双∞」の１ｓｔライブ。「地球の女神アフロディーテ」ことＭｕｍｅｉｘｘｘは、おかんＰ（ゲーム音楽作曲家）の書き下ろし楽曲「ＳｕｐｅｒＢｒ