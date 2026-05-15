バレーボールのＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝戦（１５日、神奈川・横浜アリーナ）で先勝したレギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーで主将を務める高橋藍が兄・塁への思いを語った。２戦先勝方式の一戦で、サントリーは序盤から優位に試合を進める。２―１の第４セットはビハインドの展開となったが、藍のサービスエースで同点とする。２３―２１の場面では塁がサービスエースを決めるなど、兄弟で存在感を発揮。