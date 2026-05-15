【スターバックス】には、魅力的なドリンクが勢揃い。特にシロップやホイップをたっぷり使った、「フラペチーノ®」などのオリジナルのドリンクに惹かれる人も多いのでは。それでも中には、「美味しいけど、甘いものは控えめにしたい……」という人もいるはず。今回は、美容と健康を意識した生活を心掛けている人にもおすすめできる、スタバの「ティードリンク」をピックアップ。さっぱり飲めて美容効果も期