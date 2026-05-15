「荷物が多くて肩が凝る……」デザイン性だけじゃなく、軽さにもこだわってバッグを選びたいなら【グローバルワーク】をチェックして。今回は「とにかく軽くて機能的」（公式オンラインストアより）とブランドも推す“スペ軽シリーズ”から、休日のお出かけにもお仕事にも活躍しそうなバッグをピックアップしてお届けします。美しいフォルムにうっとりしてしまいそうな2WAYバッグや、小物のごちゃごちゃ問題を解