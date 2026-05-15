左ふくらはぎの肉離れで離脱中の西武・桑原将志外野手が１５日、ファーム・リーグ、巨人戦（カーミニーク）で実戦復帰した。「１番・左翼」で先発出場。初回の第１打席は相手の好捕に阻まれ遊ゴロに倒れるも、一塁まで全力疾走。３回２死一塁の第２打席は中飛で２打数無安打だった。６回の守備からベンチに退いた。順調な回復を見せているが、今後は試合翌日の状態なども見ながら再発がないよう慎重に１軍復帰へのプロセスを