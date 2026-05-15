安徽省合肥市にある中国声谷郵政スマートサービスセンターに到着した無人配送車。（４月２４日撮影、合肥＝新華社記者／杜宇）【新華社北京5月15日】中国国家発展改革委員会産業発展司の李春芳（り・しゅんほう）副司長は、新華社が14日に配信した討論番組「中国経済円卓会議」で、同委員会はサービス業の発展に力を入れ、より多くの「中国サービス」ブランドを育成するため、次の三つの取り組みを進めると述べた。第一に、改