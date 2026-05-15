「日本ハム０−３西武」（１５日、エスコンフィールド）日本ハムが今季３度目の零敗で２連敗を喫し、借金２となった。先発の達は７回３失点の力投も及ばず４敗目。五回までわずか５３球で１安打投球と快調に飛ばしていたが、両チーム無得点の六回にヒット２本と四球で１死満塁のピンチを迎えると、ネビンの中犠飛で先制点を奪われた。七回にも２死一、二塁から長谷川に中越えの２点適時二塁打。３連打で痛過ぎる追加点を奪わ