高校生ら21人が死傷した磐越道のバス事故。子どもの命を守る対策は、どこまで明文化されているのでしょうか。公立高校の部活動の遠征における移動手段について、「10の都府県」でガイドラインなどを設けていないことがJNNの取材で分かりました。【写真で見る】バラつく自治体ごとのルール部活遠征「県外は原則禁止」も静岡県・富士市にある中学校では、部活動の”遠征ルール”を厳しく定めています。富士市教育委員会 学校教