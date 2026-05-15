ある女性タレントが密かに抱いていた「演出へのこだわり」が、テレビ業界の慣習を塗り替え、さらには地元の人々の意識をも変える大きな成果を上げている。【映像】“テロップ”のビフォーアフター（実際の映像）かまいたちが司会を務め、ゲストと共にトピックから派生する「余談」を楽しむトークバラエティ『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ）。13日の放送回では、地方出身の芸能人が集結。地元ならではの驚きのあるある