高橋みなみが友達家族と東京ディズニーランドに遊びに行ったことを自身のInstagramにて報告している。 （関連：【画像】ミニーのTシャツ＆カチューシャ姿でディズニーを満喫する高橋みなみ） 高橋は若槻千夏がプロデュースするアパレルブランド「WCJ」のミッキー、ミニーのTシャツを3家族お揃いで着用したことを明かし、シンデレラ城前での記念写真を公開。カチューシャま