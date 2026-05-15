Jリーグは1993年5月15日に開幕したJリーグの原点の日をいつまでも記憶して欲しいとの願いを込めて、毎年5月15日「Jリーグの日」に様々な施策を行っている。今年はSHIBUYA109渋谷店 店頭イベントスペースにて、特別イベントを実施。Jリーグ開幕当時（1993年）に大流行したアイテムである「特製ミサンガ」を無料配布。同日にはFIFAワールドカップ2026に臨む日本代表メンバーが発表され、「日本代表のワールドカップ優勝を祈念する