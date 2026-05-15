日本代表を率いる森保一監督が５月15日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバー26人を発表した。キャプテンの遠藤航（リバプール）や39歳の大ベテラン長友佑都（FC東京）が名を連ねた一方、森保ジャパンを主力として支えてきた三笘薫（ブライトン）と南野拓実（モナコ）は選ばれなかった。どちらも怪我が原因だ。「間に合わない」という判断だった。選ばれた選手たちは、彼らの想いも背負って戦う。日本代表入りを受け