王立ベルギーサッカー協会（RBFA）は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むベルギー代表メンバー26名を発表した。FIFAワールドカップ2026欧州予選でグループJに入ったベルギー代表は、5勝3分と無敗で全日程を終え、4大会連続15回目のFIFAワールドカップ出場を決めた。本大会ではグループGに入っており、エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と対戦する。そんなベルギー代表の、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバ