夫とはもう同じ部屋の空気も吸いたくない、そばにいられると具合が悪くなるから顔も見たくない。そんな思いで離婚を決断する女性は少なくない。だが、特に子どもがいる場合、大事なのはその後の生活だ。それだけは慎重に、そしてきちんと取り決めをした方がよさそうだ。【マンガ】資産3300万円、41歳女性が「仕事に育児に家事に全て」追われる生活に“欠かせなかったもの”慰謝料も養育費もいらない「夫の度重なる浮気で、私は疲れ