ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字を組み替えて隠れた言葉を見つけ出す作業は、脳の柔軟性を高めるのに効果的です。1分以内を目指して挑戦してみましょう！問題：「ん か ん あ ほ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ん か ん あ ほヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：ほあんかん正解は「ほあんかん」でした。▼解説正解は「保安官（ほあんかん）」です。こ