モデルの青木瞳さんは5月14日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースから美脚があらわになった姿を公開しました。【写真＆動画】青木瞳の圧巻の美脚「瞳ちゃんかわいい」青木さんは「Miu Miu Jazz Club TokyoThank you」「上原ひろみさんの演奏…」などとつづり、3枚の写真と5本の動画を投稿。かわいらしいミニワンピースを着用しています。すらりと伸びる美しい脚がギリギリまで露出しており、目を奪われます。コメントでは「