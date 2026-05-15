バスケットボールBリーグのB1チャンピオンシップ(CS)の準決勝2試合が15日に行われました。準決勝も先に2勝したチームが、決勝へと進出します。西地区1位の長崎は、東地区2位の千葉Jと対戦。長崎はイ・ヒョンジュン選手とスタンリー・ジョンソン選手がともに22得点と躍動。前半のビハインドをはねかえし、82-74で逆転勝ちを収め、先勝しました。もう一試合は、ワイルドカード2位の琉球とワイルドカード3位の名古屋Dが激突。琉球は第