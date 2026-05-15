国が備蓄する医療用手袋5000万枚について、厚生労働省が医療機関向けに週明けから購入の申請を受け付けるとの発表を受け、看護現場からは安堵の声が聞かれました。訪問看護ステーションブロッサム西村直之社長「今こちら手袋準備していますけれども、全部で37箱になります」──これがすべてですか？訪問看護ステーションブロッサム西村直之社長「これがすべてですね」訪問看護を行うこちらの会社では、医療用手袋が不足してい