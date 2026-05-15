俳優の賀来賢人さんが14日、自身がプロデューサーを務め、出演もしている映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』（6月5日公開）の日本外国特派員協会記者会見イベントに、監督・脚本のデイヴ・ボイルさんとともに登場。作品をアピールしました。映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』は、賀来さんとデイヴさんが共同で設立した映像制作会社『SIGNAL181』の劇場映画第1作となるホラー作品です。国内外から報道陣