元IBF世界バンタム級王者・西田凌佑（29）が所属する六島ボクシングジムの公式YouTube「六島ボクシングチャンネル」に出演。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）への思いを明かした。5月2日の世紀の一戦を振り返り、「井上選手がしっかりポイントで無理せずに勝ったなという印象でした」と話した。西田は昨年6月に中谷潤人（M・T）とWBC・IBF世界バンタム級統一戦で激闘を繰り広げた。そして、今年2月の